У Києві запустили додаткові маршрутки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні в столиці виїхало 200 додаткових маршруток. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також у Києві змінили маршрути, які підвозили людей до метро.

"В результататі переговорів сьогодні в Києві виїхало 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, які підвозили людей до метро. Деякі з них подовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони", - заявив Кличко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток. Президент закликає збільшити кількість громадського транспорту у населених пунктах.

Напередодні пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті скасували в Чернівцях.

РБК-Україна писало, що вчора в Києві в зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмували автобуси, а поліція намагалася їх стримати. На деяких автобусних остановах утворилися черги в 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стояли 2-3 години.