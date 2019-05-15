У Києві заборонили передавати комунальне майно юрособам з РФ

Иллюстрационное фото (kievcity.gov.ua)

Рішення підтримали 61 депутат Київської ради

Сьогодні, 15 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає встановлення заборони передачі комунального майна та землі юридичним особам з статутним капіталом Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської ради.

Наголошується, що мова йде про мораторій на передачу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких частка Росії становить понад 25%, або кінцевим бенефіціаром яких є РФ.

"Таке рішення дійсно назрівало вже давно. Мало того, переконаний, що подібна заборона потрібно встановити на всеукраїнському рівні. Тому дуже вірю в те, що всі українські міста візьмуть приклад зі столиці, і візьмуть аналогічні рішення", - зазначив один з ініціаторів рішення, депутат Київради Олег Петровець.

Також він не виключив, що рішення Київради ляже в основу законопроекту, який заборонить продаж та передачу в оренду української землі та майна представникам Росії на загальнонаціональному рівні.

Рішення підтримали 61 депутат Київської ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час зседания Київської міськради було прийнято рішення встановити у київському метрополітені табло із зворотним відліком часу до прибуття поїздів. За відповідне рішення проголосували 73 депутата з 84.

Крім того, детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння депутатом Київської міської ради Сергієм Кримчаком шістьма земельними ділянками в столиці.