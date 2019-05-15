В Киеве запретили передавать коммунальное имущество юрлицам из РФ

Иллюстрационное фото (kievcity.gov.ua)

Решение поддержали 61 депутат Киевского совета

Сегодня, 15 мая, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает установление запрета передачи коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Отмечается, что речь идет о моратории на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля России составляет более 25%, или конечным бенефициаром которых является РФ.

"Такое решение действительно назревало уже давно. Мало того, убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому очень верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы, и примут аналогичные решения", - отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

Также он не исключил, что решение Киевсовета ляжет в основу законопроекта, который запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям России на общенациональном уровне.

Решение поддержали 61 депутат Киевского совета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время зседания Киевского горсовета было принято решение установить в киевском метрополитене табло с обратным отсчетом времени до прибытия поездов. За соответствующее решение проголосовали 73 депутата из 84.

Кроме того, детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения депутатом Киевского городского совета Сергеем Кримчаком шестью земельными участками в столице.