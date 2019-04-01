НАБУ відкрило матеріали справи про присвоєння землі депутатом Київради

Фото: Сергій Кримчак (facebook.com/krymchak)

Загальна вартість земельних ділянок - понад 2,5 млн гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили розслідування фактів заволодіння депутатом Київської міськради Сергієм Кримчаком 6 земельними ділянками у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що екс-посадовцю та його спільнику 1 квітня 2019 року відкрили матеріали для ознайомлення.

За даними слідства, депутат Київради, обіймаючи посаду секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, та маючи доступ до інформації про наявність в столиці вільної землі, впродовж 2008-2014 років організував схему заволодіння шістьма земельними ділянками. Загальна вартість цих земель становить понад 2,5 млн грн.

Як з’ясували детективи, до реалізації корупційної схеми посадовець залучив свого родича. Той за дорученням депутата шукав осіб, на яких можна приватизувати земельні ділянки у Голосіївському районі м. Києва, що перебували в комунальній власності.

Після того, як перелік таких осіб був готовий, чиновник власним листом ініціював включення питання про виділення їм землі до порядку денного Комісії. Згодом, на сесії Київради, ініціатор разом із іншими депутатами голосував за ухвалення відповідного рішення.

У результаті шість земельних ділянок загальною площею 0,47 га виділено заздалегідь визначеним особам, які про це навіть не здогадувалися. У подальшому детективи встановили, що набуття землі у власність оформлювалося за підробленими документами.

Крім того, 25 лютого 2019 року екс-секретарю Комісії повідомлено про підозру у заволодінні шістьома земельними ділянками, а також у незаконному збагаченні на 19,5 млн грн: детективи НАБУ встановили, що у 2015-2016 роках депутат Київради набув у власність та передав активи на загальну суму 19,5 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Проте через рішення Конституційного суду, який визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення, кримінальне провадження стосовно депутата Київради в частині ст.368-2 закрили.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення досудового розслідування депутату міської ради Сергію Кримчаку за злочинною схемою щодо заволодіння трьома земельними ділянками в столиці. Брата депутата - Антона - НАБУ підозрює у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209. На думку слідчих, він виконував роль пособника в реалізації схеми.