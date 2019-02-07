У метро Києва з'являться табло зворотного відліку часу до прибуття поїздів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Питання фінансування буде вирішуватися спільно метрополітеном та КМДА

У київському метрополітені з'являться табло із зворотним відліком часу до прибуття поїздів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Київради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За відповідне рішення проголосували 73 депутата з 84.

"Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало доручення здійснити всі необхідні дії по встановленню нових табло на станціях. Питання фінансування заходів буде вирішуватися спільно метрополітеном і КМДА", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що реалізація проекту не потребує додаткових витрат з міського бюджету.

"Обсяг коштів, необхідний для реалізації даної ініціативи, буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації по встановленню на станціях метро табло зворотного відліку часу до прибуття поїзда", - відзначають в прес-службі.

Раніше РБК-Україна писало, що Київським метрополітеном в 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів.

Також повідомлялося, що в Києві на станціях метрополітену почали роботу банкомати.