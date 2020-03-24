У Києві закривають кіоски з кавою і шаурмою

Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, а саме забороняється робота кіосків з шаурмою, приготування та продаж кавових напоїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що також забороняється реалізація у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив.

"Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, щодо заборони роботи МАФів із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв тощо, а також щодо заборони реалізації у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв", - повідомляє КМДА.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.

Раніше повідомлялося, на 24 березня виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати щодоби і охоплює нові регіони країни.

Відзначимо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу. Згодом з 23 березня у Києві ввели заборону на користування громадським транспортом людям, які не є працівниками критичної інфраструктури.