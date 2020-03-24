Жорсткі заходи карантину підтримують 75% мешканців міст в Україні

Фото: заходи карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни хочуть ще більш жорстких заходів проти коронавірусу, але самі не роблять простих речей

Більшість мешканців міст підтримують жорсткі заходи у боротьбі з коронавірусом в Україні. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Відносна більшість (40%) відповіли, що заходи мають бути більш жорсткими. Третина (33%) вважають, що заходи цілком адекватні і 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень. Тобто 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими.

Не зважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі, винятком є миття рук. Зокрема,

рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% (завжди дотримуються 39%),

не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%,

рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20% (в опитуванні не уточнювали - чому),

рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37% (завжди виконують 31%)

рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21%)

часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують 97%, з них 73% завжди

не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20% (завжди уникають 26%)

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll. Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість мешканців міст (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.

Як повідомляло РБК-Україна, на 24 березня виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати щодоби і охоплює нові регіони країни.