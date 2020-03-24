Жорсткі заходи карантину підтримують 75% мешканців міст в Україні

Громадяни хочуть ще більш жорстких заходів проти коронавірусу, але самі не роблять простих речей
Більшість мешканців міст підтримують жорсткі заходи у боротьбі з коронавірусом в Україні. Про це свідчать дані опитування КМІС.
Відносна більшість (40%) відповіли, що заходи мають бути більш жорсткими. Третина (33%) вважають, що заходи цілком адекватні і 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень. Тобто 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими.
Не зважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі, винятком є миття рук. Зокрема,
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll. Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 5%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість мешканців міст (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.
Як повідомляло РБК-Україна, на 24 березня виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати щодоби і охоплює нові регіони країни.