RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві закриють виходи з двох станцій метро: що відомо

Фото: у Києві закриють виходи з двох станцій метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві планують тимчасово закрити частину виходів зі станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" починаючи з середи, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА у Telegram.

"Із завтрашнього дня тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції "Академмістечко" в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції "Дарниця" в напрямку "Лівобережної", - розповіли в КМДА.

При цьому наголошується, що такі заходи вводять з міркувань безпеки. Про відновлення роботи виходів попередять додатково.

Нагадаємо, 14 липня в Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів. Вони були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу столиці з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївметро