У Києві закриють виходи з двох станцій метро: що відомо

У Києві планують тимчасово закрити частину виходів зі станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" починаючи з середи, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА у Telegram.

"Із завтрашнього дня тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро: вихід зі станції "Академмістечко" в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції "Дарниця" в напрямку "Лівобережної", - розповіли в КМДА.

При цьому наголошується, що такі заходи вводять з міркувань безпеки. Про відновлення роботи виходів попередять додатково.