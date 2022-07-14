У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів
Фото: у Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів. Вони були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу столиці з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київпастранс" в Facebook.
Так, сьогодні відновили рух тролейбусні маршрути:
- №16 від вулиці Туполєва до Майдану Незалежності, тимчасово по вулиці Дорогожицькій;
- № 23 від вулиці Туполєва до Лук'янівської площі.
Крім того, припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
- №16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності;
- №23К від вулиці Щусєва до залізничного вокзалу "Південний".
У підприємстві додали, що найближчим часом розпочнеться ремонт ділянки контактної мережі на проспекті Перемоги.
Нагадаємо, 14 березня над Києвом збили російську ракету, уламки якої впали на будинок на Куренівці.
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