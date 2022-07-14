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У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів

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Київ, Четвер 14 липня 2022 09:35
У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів Фото: у Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів. Вони були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу столиці з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київпастранс" в Facebook.

Так, сьогодні відновили рух тролейбусні маршрути:

  • №16 від вулиці Туполєва до Майдану Незалежності, тимчасово по вулиці Дорогожицькій;
  • № 23 від вулиці Туполєва до Лук'янівської площі.

Крім того, припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

  • №16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності;
  • №23К від вулиці Щусєва до залізничного вокзалу "Південний".

У підприємстві додали, що найближчим часом розпочнеться ремонт ділянки контактної мережі на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, 14 березня над Києвом збили російську ракету, уламки якої впали на будинок на Куренівці.

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