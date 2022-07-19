В Киеве закроют выходы из двух станций метро: что известно

В Киеве планируют временно закрыть часть выходов из станций метро "Академгородок" и "Дарница" начиная со среды, 19 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.
"С завтрашнего дня временно закроют вестибюли двух станций метро: выход со станции "Академгородок" в направлении Троицкого рынка и выход со станции "Дарница" в направлении "Левобережной", - рассказали в КГГА.
При этом отмечается, что такие меры вводят по соображениям безопасности. О возобновлении работы выходов предупредят дополнительно.
Напомним, 14 июля в Киеве возобновили движение еще двух троллейбусных маршрутов. Они были отменены из-за обрыва контактной сети, пострадавшей в результате ракетного обстрела столицы со стороны России.
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