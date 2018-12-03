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У Києві зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ, - КМДА

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 15:13
У Києві зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ, - КМДА
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 4,1%

У Києві за 48-й тиждень епідсезону зареєстровано 14,2 тис. хворих грип та ГРВІ і спостерігається зростання порівняно з попереднім тижнем на 4,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КГГА).

Повідомляється, що інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на рівні, характерному для цього періоду року. Зокрема, зараз показник захворюваності становить 479,6 і нижча епідемічного порогу на 44%.

"Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дорослих захворіло 4951 особа (зростання на 8,4%), дітей – 9560 (зростання на 2,2%). У структурі захворюваності діти становлять 67,3%, а на попередньому тижні - 68,6%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 4,8%: 3988 випадків, що становить 41,7% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, в медустанови за 48-й тиждень епідсезону госпіталізовано 148 осіб, з них 138 - діти.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що протягом останнього тижня в Україні зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на 8,2%.

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