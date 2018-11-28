В Украине выросла заболеваемость гриппом, - Минздрав

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До эпидпорога заболеваемости на грипп осталось 10,7%

В течение последней недели в Украине выросла заболеваемость на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на 8,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава, обнародованные в четверг, 28 ноября.

Всего за неделю заболело 178 352 человека, 69% из которых - дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости вырос на 8,2% и составил 463,3 на 100 тыс. населения.

"На территории одной области не зарегистрировано превышения эпидемических порогов в целом по Украине уровень заболеваемости на 10,7% ниже порога", - отметили в Минздраве.

По результатам лабораторного исследования 35 человек в 20% выделен вирус гриппа типа А. Также за неделю зарегистрировано 67 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 102 тыс. человек. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

Напомним, в Украине на прошлой неделе зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом. Отметим, в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.