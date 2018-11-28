В Україні зросла захворюваність на грип, - МОЗ

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До епідпорогу захворюваності на грип залишилось 10,7%

Протягом останнього тижня в Україні зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на 8,2%. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані МОЗ, оприлюднені в четвер, 28 листопада.

Загалом за тиждень захворіло 178 352 людини, 69% з яких - діти віком до 17 років. Рівень захворюваності зріс на 8,2% і склав 463,3 на 100 тис. населення.

"На території жодної області не зареєстровано перевищення епідемічних порогів, загалом по Україні рівень захворюваності на 10,7% нижче порога", - зазначили в МОЗ.

За результатами лабораторного дослідження 35 осіб у 20% виділено вірус грипу типу А. Також за тиждень зареєстровано 67 випадків грипоподібного захворювання і 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

Із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 102 тис. осіб. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на грип. Відзначимо, в Києві можна пройти вакцинацію від грипу 23 медичних установах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 і 313 гривень.