В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - КГГА

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,1%

В Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14,2 тыс. больных гриппом и ОРВИ и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. В частности, сейчас показатель заболеваемости составляет 479,6 и ниже эпидемического порога на 44%.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболел 4951 человек (рост на 8,4%), детей - 9560 (рост на 2,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе - 68,6%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8% 3988 случаев, составляет 41,7% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Кроме того, в медучреждения за 48-ю неделю эпидсезона госпитализированы 148 человек, из них 138 - дети.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что в течение последней недели в Украине выросла заболеваемость на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на 8,2%.