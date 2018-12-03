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В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - КГГА

Новости » Общество    03.12.2018 - 15:13
В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - КГГА
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,1%

В Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14,2 тыс. больных гриппом и ОРВИ  и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. В частности, сейчас показатель заболеваемости составляет 479,6 и ниже эпидемического порога на 44%.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболел 4951 человек (рост на 8,4%), детей - 9560 (рост на 2,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе - 68,6%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8% 3988 случаев, составляет 41,7% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Кроме того, в медучреждения за 48-ю неделю эпидсезона госпитализированы 148 человек, из них 138 - дети.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что в течение последней недели в Украине выросла заболеваемость на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) на 8,2%.

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