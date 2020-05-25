ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 11:46
У Києві не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки
Фото: метро в Києві (РБК-Україна)

Всі пасажири, які користуються столичним метрополітеном, намагаються дотримуватись правил дистанціі

У перший день роботи метро Києва вже були випадки, коли громадянина не пропустили. За носінням масок в метро слідкують працівники Нацполіції.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник метрополітену Наталія Макогон.

Всі пасажири, які користуються столичним метрополітеном, намагаються дотримуватись правил дистанції та використовують засоби захисту. Втім, в перший день роботи метро вже були випадки, коли громадянина не пропустили до метро.

"При мені одного пасажира розвернули. А взагалі, всі в масках", - повідомила Макогон.

Зазначимо, що рішенням КМДА, не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання. Також наявність засобу індивідуального захисту - маски, залишається обов’язковою вимогою.

Для пасажирів діють такі правила:

  • на вході до приміщення станцій - санітарний контроль пасажирів,
  • пасажири мають бути у масках чи респіраторах,
  • пасажири мають дотримуватися відстані не менше, ніж 1,5 метри одне від одного у чергах до кас, терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях.

Нагадаємо, сьогодні - перший день відкриття метро в Києві, у зв'язку з чим кореспондент РБК-Україна дізнався, яка ситуація у підземці та на дорогах столиці.

Додамо, київська влада заявила, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України метро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся