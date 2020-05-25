У Києві не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки

Фото: метро в Києві (РБК-Україна)

Всі пасажири, які користуються столичним метрополітеном, намагаються дотримуватись правил дистанціі

У перший день роботи метро Києва вже були випадки, коли громадянина не пропустили. За носінням масок в метро слідкують працівники Нацполіції.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник метрополітену Наталія Макогон.

Всі пасажири, які користуються столичним метрополітеном, намагаються дотримуватись правил дистанції та використовують засоби захисту. Втім, в перший день роботи метро вже були випадки, коли громадянина не пропустили до метро.

"При мені одного пасажира розвернули. А взагалі, всі в масках", - повідомила Макогон.

Зазначимо, що рішенням КМДА, не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання. Також наявність засобу індивідуального захисту - маски, залишається обов’язковою вимогою.

Для пасажирів діють такі правила:

на вході до приміщення станцій - санітарний контроль пасажирів,

пасажири мають бути у масках чи респіраторах,

пасажири мають дотримуватися відстані не менше, ніж 1,5 метри одне від одного у чергах до кас, терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях.

Нагадаємо, сьогодні - перший день відкриття метро в Києві, у зв'язку з чим кореспондент РБК-Україна дізнався, яка ситуація у підземці та на дорогах столиці.

Додамо, київська влада заявила, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.

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Автор: Анастасия Светлевская