КМДА оскаржить рішення суду щодо заборони пішохідної зони на Контрактовій площі

Фото: пішохідна зона на Контрактовій площі (РБК-Україна)

КМДА не погоджується з рішенням ОАСК

Київська міська державна адміністрація не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. КМДА буде оскаржувати рішення ОАСК.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник мера Києва Володимир Бондаренко.

"Рішення суду законної сили не набрало. Місто із ним не погоджується. Рішення суду буде оскаржено до апеляційної інстанції", - заявив Бондаренко.

Крім того, на сьогоднішньому брифінгу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що позиція столичної мерії щодо пішохідної зони на Контрактовій не змінилась, адже створенням пішохідної зони задоволені кияни та гості міста.

"Ми не відмовляємось від ухваленого раніше рішення і працюватимемо над тим, щоб ця територія працювала і надалі", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОАСК скасував рішення КМДА про пішохідну зону на Контрактовій площі, яка діє вже 3 роки.

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Автор: Анастасия Светлевская