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Коронавірусом у Києві захворіли ще понад 50 осіб, одна людина померла

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 12:12
Коронавірусом у Києві захворіли ще понад 50 осіб, одна людина померла
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед заражених - дев'ять медиків

Коронавірусом у столиці заразилися ще 56 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед цих осіб - дев'ять медичних працівників.

"За минулу добу кількість мешканців міста, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилось ще на 56 людей. Серед них 9 медиків. За добу в Києві від коронавірусу одна людина померла", - поінформував мер.

Нагадаємо, в Україні зробили майже 9 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус за минулу добу, це найбільше з початку епідемії, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він також назвав області, де найбільше нових випадків COVID-19. За словами глави МОЗ, Чернівецька та Волинська області, а також Київ стали лідерами за кількістю нових заражень коронавірусів COVID-19.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КиївКоронавірус
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