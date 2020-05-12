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Якщо за тиждень ситуація з COVID-19 погіршиться, карантин у Києві знову посилять, - КМДА

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:17
Якщо за тиждень ситуація з COVID-19 погіршиться, карантин у Києві знову посилять, - КМДА
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

З сьогоднішнього дня в столиці розпочався перший етап ослаблення карантину

У Києві можуть знову посилити карантин, якщо протягом тижня ситуація з коронавірусом погіршиться. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в останні дні в столиці спостерігається "масове гуляння" громадян.

"На жаль, багато киян самі собі зняли обмеження. Продовжують ходити в парки, компаніями на пікніки. Очевидно, зараз ми маємо ці радощі життя після Великодня і травневих свят. Днями було три вихідних і в столиці було просто масове гуляння. Я хочу підкреслити, послаблення ми вводимо поступово, щоб зрозуміти, де основні ризики. Якщо за тиждень ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень у нас не буде", - заявив Кличко.

Також мер зазначив, що у разі інфекційного вибуху в столиці може не вистачити хворим місць у лікарнях.

"В лікарнях першої та другої хвилі передбачено майже ліжкомісць 1700. Але якщо у нас буде інфекційний вибух, цього може виявитися недостатньо", - заявив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили 59 нових випадків коронавірусу, що на 7 менше, ніж днем раніше. Всього в столиці 1930 підтверджених випадків COVID-19, 38 осіб померли.

Раніше РБК-Україна писало, що з сьогоднішнього дня у Києві розпочався перший етап ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, відновили роботу непродовольчі магазини, перукарні та салони краси, відкриті парки, а також літні тераси кафе і ресторанів.

Теги Новини України КиївКМДАКиївКоронавірус
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