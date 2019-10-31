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Завтра через антициклон в Україні похолодає до -8

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 10:55
Завтра через антициклон в Україні похолодає до -8
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень очікується похолодання до +3

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, продовжить погіршуватися, вночі очікується похолодання до -8 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, завтра в Україні утримається антициклон Ольденбургія, тому переважатиме суха та холодна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +8, вночі можливе похолодання до -2...-8 градусів.

У Києві завтра також буде холодно, але без опадів. Стовпчики термометрів вдень у столиці триматимуться не вище +6 градусів.

Завтра через антициклон в Україні похолодає до -8

Карта погоди

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі попередили, що сьогодні, 31 жовтня, у Києві очікується невеликий сніг. Синоптики прогнозуються, що темперура повітря у четвер коливатиметься від +1 до +4, очікується слабкий вітер.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується погіршення погодної ситуації. Температура повітря по областях знизиться до +3...+6 градусів, вночі очікується значне похолодання до -4...-5.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що антициклон Ольденбургія та арктичне повітря принесуть в Україну похолодання. За її прогнозом, вночі в Україні очікується зниження температури повітря до -2...-7 градусів.

В Україні очікується суттєве похолодання На півночі і заході України температура опуститься нижче 0
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