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У Києві обмежать рух транспорту з проспекту Бажана у напрямку центру

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 10:17
Фото: ремонт дороги (torange.biz)
Фото: ремонт дороги (torange.biz)

Рух буде обмежено з 7 листопада до 18 грудня

У Києві із 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КК "Київавтодор".

Як повідомляється, обмеження руху пов'язано із капітальним ремонтом деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з четверга, 1 листопада, на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежили до 50 км/ч. 

Окрім того, в Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.

Зокрема, згідно з розпорядженням Київради від 9 жовтня 2018 року, збільшення швидкості руху діятиме щорічно в період з 1 квітня по 1 листопада. До встановлення відповідних дорожніх знаків на зазначених вулицях діє швидкісний режим 50 км/год.

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