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У центрі Києва обмежили рух транспорту у зв'язку з новорічними святами

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 08:00
У центрі Києва обмежили рух транспорту у зв'язку з новорічними святами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження руху діятиме до 24 січня

У центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкування новорічних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що обмеження руху діятиме до 24 січня.

За даними КМДА, у суботу розпочнеться монтаж тимчасових об'єктів, конструкцій і обладнання проекту "Країна північного сяйва" до новорічних свят.

Уточнюється, що рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року. Також 19, 23, 24, 25 і 31 грудня, а також 1 і 7 січня планується заборону руху всіх видів транспортних засобів з Володимирського проїзду. У суботні, недільні і святкові дні планується відкрити дорожній рух по вулиці Хрещатик. У маршрути громадського транспорту будуть внесені відповідні зміни.

Крім того, у новорічну ніч планується продовжити роботу пасажирського транспорту на три години, фунікулер перевести в цілодобовий режим.

Нагадаємо, в центрі Києва заходів з нагоди роковин Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух транспорту.

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