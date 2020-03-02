Лютий у Києві був тепліший за норму майже на 7 градусів

Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Місяць посів четверте місце серед найтепліших в історії

Середньомісячна температура лютого у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року.

Найхолодніше було 8 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 8,4 градусів, а найтепліше - 2 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до 10,7 градусів. Опадів у Києві за місяць випало 46 мм, що співпало з кліматичною нормою.

"Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. Прихід метеорологічної весни фіксується, коли середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів. Таким чином, метеорологічна зима у Києві у цьому році так і не наступила.