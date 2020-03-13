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У Києві встановлено ще два температурних рекорди

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 13:48
У Києві встановлено ще два температурних рекорди
Фото: весна в Києві (РБК-Україна)

В столиці України встановилася квітнева температура

У четвер, 12 березня, у Києві середньодобова температура повітря перевищила попереднє найвище історичне значення 1915 року для цього дня на 0,4 градусів і становила 9,2 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Крім того, температура під ранок 13 березня не опустилась нижче 8,0 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 2008 року, на 1,3 градусів.

"Це вже 9 температурних рекордів у столиці, зафіксованих з початку нинішнього березня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в обсерваторії, за кліматичною нормою така температура відповідає середини квітня.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми.

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