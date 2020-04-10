У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину

У Києві 11 та 12 квітня посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це під час брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на цих вихідних на вулицях міста, зокрема в парках та скверах, збільшиться кількість правоохоронців.

"Задля контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу, збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках, скверах, публічних місцях Києва", - заявив Кличко.

Мер столиці закликав громадян дотримуватись правил карантину і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Зазначимо, у Києві зафіксовано найбільше обвинувальних вердиктів за порушення карантинних обмежень. Раніше Віталій Кличко повідомляв, що за порушення карантину киян оштрафували на майже 100 тис. гривень.

Також повідомлялося, що у Києві запровадили примусовий карантин в місцях, де виявлено осередки коронавірусу.

Станом на 12:00 10 квітня, у Києві зафіксовано 384 випадки інфікування коронавірусом. За добу COVID-19 виявили ще у 13 громадян.