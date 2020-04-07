ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За порушення карантину у Києві виписали штрафів на майже 100 тис. гривень

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:30
За порушення карантину у Києві виписали штрафів на майже 100 тис. гривень
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Поліція склала 574 адміністративних протоколи

За порушення карантинних обмежень до бюджету Києва стягнуто 91 тис. 800 гривень. Про це під час брифінгу сказав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами мера, у Києві правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину та відкрили 4 кримінальні провадження.

"На сьогодні вже склали 574 адмінпротоколи, у бюджет стягнуто 91 тис. 800 гривень. Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та 3 кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень", - сказав Кличко.

Кількість хворих на коронавірус у столиці за добу збільшилася на 12 людей, в тому числі захворіли 4 дітей. Всього у Києві заразилися 279 людей, число померлих досягло п'яти осіб.

Також повідомлялся, що у групі ризику знаходяться майже 40 тис. киян.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до 24 квітня. З 6 квітня уряд значно посилив карантинні обмеження. Зокрема, заборонено знаходитися у громадських місцях без медичної маски та збиратися у групи понад 2 людини.

Країна почне працювати за два тижні за умови дотримання карантину, - МОЗ В Україні зростає кількість заражених коронавірусом: список областей
Новини України КиївКиївштрафКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся