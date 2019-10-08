ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 14:53
У Києві обмежать рух на Південному мосту
Фото: ремонтні роботи на Південному мосту (kyivcity.gov.ua)

Рух на мосту буде обмежено до кінця жовтня

У Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в бік лівого берега. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтошляхміст".

Повідомляється, що обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу. Ремонтні роботи триватимуть до кінця жовтня.

"Фахівці працюють на третій і частково другій смугах руху в напрямку лівого берега. При сприятливій погоді роботи повинні завершити до кінця жовтня. КП "Київавтошляхміст" вибачається за незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше через ремонтні роботи на Південному мосту було обмежено рух в ніч з 29 на 30 вересня. Тоді на мосту проводилися ремонтні роботи водовідвідного лотка на ділянці дороги в бік лівого берега.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Києві стався обрив тролейбусної контактної лінії на вулиці Січових Стрільців. В результаті аварії перестали працювати тролейбуси з номерами 6, 16, 18.

В поліції назвали кількість учасників акції на Майдані У Раді пояснили повноваження мера Києва за новим законом "Про столицю"
Новини України КиївКиївограничение движенияЮжный мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся