У Києві обмежать рух на Південному мосту

Фото: ремонтні роботи на Південному мосту (kyivcity.gov.ua)

Рух на мосту буде обмежено до кінця жовтня

У Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в бік лівого берега. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтошляхміст".

Повідомляється, що обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу. Ремонтні роботи триватимуть до кінця жовтня.

"Фахівці працюють на третій і частково другій смугах руху в напрямку лівого берега. При сприятливій погоді роботи повинні завершити до кінця жовтня. КП "Київавтошляхміст" вибачається за незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше через ремонтні роботи на Південному мосту було обмежено рух в ніч з 29 на 30 вересня. Тоді на мосту проводилися ремонтні роботи водовідвідного лотка на ділянці дороги в бік лівого берега.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Києві стався обрив тролейбусної контактної лінії на вулиці Січових Стрільців. В результаті аварії перестали працювати тролейбуси з номерами 6, 16, 18.