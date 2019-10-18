З сьогоднішнього дня обмежать рух на Дарницькій площі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження діятиме з 22:00 до 09:00

У Києві з сьогоднішнього дня, 18 жовтня, на дві ночі обмежать рух транспорту на Дарницькій площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження введуть з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня до 9:00 20 жовтня. У цей час будуть проводитися роботи по кладці верхнього шару асфальту.

Таким чином, в ніч на 19 жовтня буде перекрито виїзд з Харківського шосе на проспект Гагаріна і виїзд з вулиці Соборності на проспект Гагаріна. У ніч на 20 жовтня будуть перекритий проїзд з проспекту Гагаріна на проспект Миру і проспект Соборності.

"Також ймовірно обмеження руху вночі 21 жовтня, про що буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

Крім того, з 19 жовтня в Києві обмежать рух на Північному мосту. Таким чином, рух обмежать з 8:00 до 14:00 19 та 20 жовтня (в сторону Троєщини); 14:00 до 18:00 19 та 20 жовтня (в сторону станції метро "Почайна").