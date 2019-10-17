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На Північному мосту частково обмежать рух

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 20:44
На Північному мосту частково обмежать рух
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження діятимуть 19 і 20 жовтня

У Києві на два дні частково обмежать рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на Північному мосту триває поточний ремонт. Роботи виконують у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Більш того, вранці роботи будуть проводитися в бік Троєщини. А після обіду - навпаки, в бік "Почайни".

Як повідомляється, на Північному мосту триває поточний ремонт. Роботи виконують у вихідні, щоб менше ускладнювати рух. Більш того, вранці роботи будуть проводитися в бік Троєщини. А після обіду - навпаки, в бік "Почайні".

Таким чином, рух обмежать:

  • з 8:00 до 14:00 19 та 20 жовтня (в сторону Троєщини);
  • з 14:00 до 18:00 19 та 20 жовтня (в сторону станції метро "Почайна").

"У комунальній корпорації вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

На Північному мосту частково обмежать рухНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на дві ночі обмежать рух автотранспорту на Дарницькій площі. Таким чином, в ніч проти 19 жовтня буде перекрито виїзд з Харківського шосе на проспект Гагаріна і виїзд з вулиці Соборності на проспект Гагаріна. У ніч на 20 жовтня будуть перекритий проїзд з проспекту Гагаріна на проспект Миру і проспект Соборності.

Крім того, в Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

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