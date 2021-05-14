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У Києві на вихідних перекриють частину лівого берега через дуатлон: список вулиць

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Києва, П'ятниця 14 травня 2021 15:20
У Києві на вихідних перекриють частину лівого берега через дуатлон: список вулиць Фото: рух буде обмежено на частинах на Лівому березі(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві на вихідних, 15-16 травня, обмежать рух на частині вулиць на Лівому березі столиці. Обмеження пов'язані з проведенням змагання з дуатлону Кубок Києва 2021.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

У суботу, 15 травня, з 5:00 до 22:00 обмежать рух автотранспорту на Русанівському бульварі, а також з 18:00 до 22:00 - на Русанівській набережній.

У неділю, 16 травня, будуть перекриті наступні вулиці:

  • Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) - з 07:00 до 12:30
  • Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Бажана) - з 07:00 до 12:30
  • Поворот з вул. ентузіастів у бік мосту Патона - з 07:00 до 10:00
  • Поворот з вул. Павла Тичини в бік мосту Патона - з 07:00 до 10:00
  • Поворот з вул. Павла Тичини в бік південного мосту - з 07:00 до 12:30
  • Поворот з вул. Соборності в напрямку Русанівської набережної - з 07:00 до 10: 00
  • Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної - з 07:00 до 10:00
  • Поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну - з 07:00 до 10:00
  • Поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну - з 07:00 до 10:00

У Києві на вихідних перекриють частину лівого берега через дуатлон: список вулиць

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Києва стався витік теплоносія на поверхню. В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.

Також повідомлялося, що в 2023 році аеропорт "Київ" імені Сікорського закриється на кілька місяців через будівництво нової злітно-посадкової смуги.

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