У Києві на вихідних перекриють частину лівого берега через дуатлон: список вулиць
Фото: рух буде обмежено на частинах на Лівому березі(РБК-Україна / Віталій Носач)
У Києві на вихідних, 15-16 травня, обмежать рух на частині вулиць на Лівому березі столиці. Обмеження пов'язані з проведенням змагання з дуатлону Кубок Києва 2021.
У суботу, 15 травня, з 5:00 до 22:00 обмежать рух автотранспорту на Русанівському бульварі, а також з 18:00 до 22:00 - на Русанівській набережній.
У неділю, 16 травня, будуть перекриті наступні вулиці:
- Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) - з 07:00 до 12:30
- Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Бажана) - з 07:00 до 12:30
- Поворот з вул. ентузіастів у бік мосту Патона - з 07:00 до 10:00
- Поворот з вул. Павла Тичини в бік мосту Патона - з 07:00 до 10:00
- Поворот з вул. Павла Тичини в бік південного мосту - з 07:00 до 12:30
- Поворот з вул. Соборності в напрямку Русанівської набережної - з 07:00 до 10: 00
- Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної - з 07:00 до 10:00
- Поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну - з 07:00 до 10:00
- Поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну - з 07:00 до 10:00
Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Києва стався витік теплоносія на поверхню. В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.
Також повідомлялося, що в 2023 році аеропорт "Київ" імені Сікорського закриється на кілька місяців через будівництво нової злітно-посадкової смуги.