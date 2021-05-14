У Києві на вихідних перекриють частину лівого берега через дуатлон: список вулиць

У Києві на вихідних, 15-16 травня, обмежать рух на частині вулиць на Лівому березі столиці. Обмеження пов'язані з проведенням змагання з дуатлону Кубок Києва 2021.

У суботу, 15 травня, з 5:00 до 22:00 обмежать рух автотранспорту на Русанівському бульварі, а також з 18:00 до 22:00 - на Русанівській набережній.

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Києва стався витік теплоносія на поверхню. В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.

Також повідомлялося, що в 2023 році аеропорт "Київ" імені Сікорського закриється на кілька місяців через будівництво нової злітно-посадкової смуги.