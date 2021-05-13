Аеропорт Києва закриють на кілька місяців в 2023. Будуватимуть нову смугу

Аеропорт "Київ" імені Сікорського в 2023 році закриється на кілька місяців. На його території будуватимуть нову злітно-посадкову смугу (ЗПС).

За його словами, цього року йтиме проектування робіт, а в 2022 році без зупинки польотів мають намір реконструювати руліжні доріжки.

"У 2023 році буде зупинена робота підприємства для реконструкції ЗПС. Для того, щоб зміцнити ЗПС, її потрібно повністю демонтувати, замінити грунт і потім покласти нову. Зараз смуга з асфальтобетону. Нова буде з бетону. Підрядники запевняють, що зможуть зробити цю роботу за 8-9 місяців", - зазначив Костржевський.

Він також зазначив, що смугу продовжать на 460-500 метрів, щоб аеропорт міг приймати літаки типу Airbus А330. Крім того, планується підвищити категорію аеропорту, що дозволить приймати літаки в більш поганих погодних умовах. За попередніми оцінками, приблизна вартість робіт - від 2,5 до 5 млрд гривень.