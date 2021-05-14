В Киеве на выходных перекроют часть левого берега из-за дуатлона: список улиц
Фото: движение будет ограничено на част улиц на левом берегу (РБК-Украина/Виталий Носач)
В Киеве на выходных, 15-16 мая, ограничат движение на части улиц на левом берегу столицы. Ограничения связаны с проведением соревнования по дуатлону Кубок Киева 2021.
В субботу, 15 мая, с 5:00 до 22:00 ограничат движение автотранспорта на Русановском бульваре, а также с 18:00 до 22:00 - на Русановской набережной.
В воскресенье, 16 мая, будут перекрыты следующие улицы:
- Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) - с 07:00 до 12:30
- Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой к просп. Бажана) - с 07:00 до 12:30
- Поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона - с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона - с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста - с 07:00 до 12:30
- Поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной - с 07:00 до 10:00
- Поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной - с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную - с 07:00 до 10:00
- Поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную - с 07:00 до 10:00
Ранее РБК-Украина писало, что в центре Киева произошла утечка теплоносителя на поверхность. В результате без горячей воды остались четыре дома.
Также сообщалось, что в 2023 году аэропорт "Киев" имени Сикорского закроется на несколько месяцев из-за строительства новой взлетно-посадочной полосы.