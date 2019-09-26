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Сьогодні захід Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 08:00
Сьогодні захід Україну накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, північних, центральних та частково південних областях сьогодні дощі

Погода в Україні 26 вересня погіршиться, дощі очікуються у західній частині, а температура повітря трохи підніметься. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

Синоптики повідомляють, що сьогодні дощі у західних, північних, центральних та частково південних областях. Там температура повітря вдень досягне +15+18, вночі очікується +7+10.

Сьогодні захід Україну накриють дощі

Мінлива хмарність і без опадів сьогодні на сході України. Там температура повітря вдень досягне +13+16, вночі очікується +4+6. Крім того, у Запорізькій та Херсонській областях також дощів не буде, там температура повітря вдень досягне +17+20, вночі очікується +4+8.

Погода у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні дощі. Температура повітря вдень досягне +13+15, вночі очікується +8+10.

Сьогодні захід Україну накриють дощі

Нагадаємо, погода в Україні 26 вересня погіршиться, у східних областях очікуються заморозки до -3. Вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3.

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