У Києві обмежать рух на естакаді Південного мосту

Фото: Південний міст (РБК-Україна)

У Києві обмежать рух автомобільного транспорту на естакади Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 27 листопада до 6:00 2 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На естакаді мосту продовжують поступові протиаварійні роботи на деформаційних швах.

Ремонтні роботи будуть виконуватися в напрямку правого берега.

При цьому наголошується, що ремонтні роботи будуть виконуватися без повного перекриття руху, воно буде частково обмежено.

"Основні роботи плануються виконати на вихідних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу зафіксували понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків виявили у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Крім того, станом на 25 листопада, у Києві на карантин закрито п'ять шкіл і сім закладів дошкільної освіти.