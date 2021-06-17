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У Києві на Парковій алеї обмежать рух до кінця червня

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Четвер 17 червня 2021 09:24
У Києві на Парковій алеї обмежать рух до кінця червня Фото: у Києві ремонтуватимуть Паркову алею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на Парковій алеї частково обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти від сьогоднішнього вечора до 28 червня.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ.Трафік".

На Парковій алеї розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду в КВЦ "Парковий".

"Значну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві частково обмежили рух на Володимирському узвозі. Обмеження будуть діяти до 31 липня.

РБК-Україна писало, що у Києві з 2 червня по 15 серпня закрили рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" і до "Гната Юри". Транспорт не працюватиме через Капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

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