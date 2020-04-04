В Киеве ввели обязательную проверку температуры при въезде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Людей с высокой температурой не будут пропускать в Киев

При въезде в Киев водителям и пассажирам транспорта обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Согласно распоряжению КГГА, с 6 апреля на въездах в столицу водителям и пассажирам транспортных средств в обязательном порядке будут проводить температурный скрининг. Граждан с повышенной температурой или признаками вирусных заболеваний не будут пропускать в столицу, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию.

Кроме того, проверку температуры тела могут проводить в учреждениях продовольственной торговли. При входе в магазины будет осуществляться визуальный осмотр посетителей с возможным температурным скринингом. Лиц с температурой и признаками заболевания не будут допускать в заведение и будут направлять в больницу.

При этом магазины обязуют обеспечить для посетителей возможность использования антисептических средств, а также обеспечить их достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и во время выдачи меню.

Также в магазинах запрещают продавать незащищенные пищевые продукты. Разрешается продажа только фасованных продуктов, продуктов в упаковке производителя и напитков в герметично закрытых производителем емкостях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ввели обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях. Также использование средств индивидуальной защиты обязательное во всех общественных местах и транспорте.