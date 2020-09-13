У Києві тимчасово обмежать рух на проспекті Степана Бандери. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

"З 22:00 18 вересня до 16:00 20 вересня частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери у зв'язку з проведенням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у столиці обмежували рух на Броварському проспекті через асфальтування дороги на перетині з Кільцевої.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до вересня у Києві на з'їзді з Шулявського шляхопроводу буде обмежено рух транспорту.

Крім цього, наприкінці серпня завершилися обмеження руху на Південному мосту у Києві, де проводили оновлення опор і ремонт деформаційних швів.

Зазначимо, з 17 серпня у Києві обмежено рух вантажівок вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.