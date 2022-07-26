Фото: у Києві відновлюють роботу три тролейбусні маршрути (РБК-Україна)

У Києві, на проспекті Перемоги, відновили тролейбусну контактну мережу, що була зруйнована внаслідок збройної агресії Росії проти України. Відзавтра відновлять роботу тролейбуси № 5 і №7 та розпочне роботу новий тролейбусний маршрут №5Д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У зв’язку з відновленням контактної мережі організовується рух: тролейбусного маршруту №5 від вулиці Білицької до станції метро "Площа Льва Толстого";

тролейбусного маршруту №7 від вулиці Чорнобильської до станції метро "Площа Льва Толстого";

нового тролейбусного маршруту №5Д від проспекту Свободи до станції метро "Площа Льва Толстого". При цьому припиняється рух тимчасового тролейбусного маршруту №5А від вулиці Білицької до вулиці Чорнобильської.