"Укравтодор" відремонтував альтернативну дорогу Київ-Чернігів: що зроблено

"Укравтодор" виконав ремонт альтернативної дороги від Києва до Чернігова. Вона пролягає дорогами регіонального та територіального значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Так, фахівці на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна-Чернігів побудували два тимчасових об'їзди біля зруйнованих мостів, далі виконали ямковий ремонт окремих ділянок, аварійні ділянки накрили суцільним шаром асфальтобетону, нанесли розмітку на дорозі. В "Укравтодорі" також попереджають водіїв, що в Чернігівській області триває розмінування територій. У деяких місцях в межах дорожнього покриття і в смугах відведення автомобільних доріг також можуть зустрічатися вибухонебезпечні предмети.