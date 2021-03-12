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У Києві на вихідних обмежать рух Південним мостом

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 11:36
У Києві на вихідних обмежать рух Південним мостом Фото: Південний міст у Києві (пресс-служба КМДА)
Автор: Андрій Василюк

Рух транспорту Південним мостом в Києві частково обмежать з 22:00 12 березня до 05:00 15 березня. Це пов'язано з протиаварійними роботами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА в Telegram.

Ремонтні протиаварійні роботи пов'язані із тим, що старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу.

Роботи на вихідних здійснюватимуться у напрямку правого берега.

"Ремонтні роботи проведуть упродовж суботи і неділі, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде обмежено частково (роботи виконають у першій смузі)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса в Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежений до 30 квітня 2021 року.

Зараз на цій ділянці працюють над оновленням деформаційних швів і тротуарної частини.

Раніше повідомлялося, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська".

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