ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибухи, мінування та пожежі: Кличко просить посилити заходи безпеки в Києві

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 12:21
Вибухи, мінування та пожежі: Кличко просить посилити заходи безпеки в Києві
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кличко звернувся до Служби безпеки України та Нацполіції

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті. Зокрема, він просить посилення патрулювання у Києві.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу.

Він звернувся до Служби безпеки України та Нацполіції. Зокрема, він просить більш ефективне упередження можливих загроз, затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

"Ми бачимо, що відбувається останніми днями і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань, палять будинки і авто", - сказав він.

За його словами, "ситуацію, яка зараз відбувається в країні та місті" намагаються дестабілізувати.

Нагадаємо, в селі Артемівка, що під Києвом, невідомий розстріляв бізнесмена Ігоря Плекана в його автомобілі.

Також сьогодні на вулиці Закревського, що на лівому березі Києва, горіла квартира, де загинула жінка.

Відзначимо, в Полтаві триває спеоперація з пошуку нападника, який тримав в заручниках поліцейського і спочатку прямував в сторону Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Служба безпеки УкраїнимінуванняВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся