У Києві поблизу Шулявського моста виявили боєприпаси

Фото: виявлені боєприпаси (dsns.gov.ua)

Вибухотехніки виявили понад 100 боєприпасів

У Києві ввечері п'ятниці, 8 листопада, поблизу Шулявського моста виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, роботи по вилученню вибухонебезпечних предметів за адресою вулиця Довженка, 2 завершилися близько 03:20 суботи, 9 листопада. Вибухотехніки виявили та вилучили понад сотню артилерійських снарядів, декілька мінометних мін та одну ручну гранату.

"Всього вилучено: 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручну гранату", - уточнили в рятувальному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області поблизу нафтової свердловини виявили схрон з боєприпасами та вибухівкою. Поблизу Борислава правоохоронці виявили тротилову шашку, автомат АК-47 та декілька гранат РГД-5 та Ф1. Того ж дня ще один схрон зброї та боєприпасів було виявлено у Херсонській області.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі поблизу населеного пункту Федорівка виявили снаряди часів Другої світової війни. Загалом група вибухотехніків виявила та знешкодила 9 потенційно небезпечних предметів.