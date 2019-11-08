У Києві стався збій в метро

Стався збій в роботі електронного квитка
У п'ятницю вранці, 8 листопада, в столиці стався збій в роботі електронного квитка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Київського метрополітену".
У метрополітені пасажирів попросили скористатися альтернативним методом оплати.
"Шановні пасажири! Система електронного квитка, тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.
Трохи пізніше в метрополітені повідомили про відновлення роботи електронного квитка.
Нагадаємо, раніше в "Київпастрансі" планували перейти до 1 листопада на автоматизовану систему контролю оплати проїзду з електронним квитком. У зв'язку з цим планувалося звільнити 1100 кондукторів, проте ці плани відклали до 1 квітня 2020 року.
Також РБК-Україна писало, що Київ планує відмовитися від паперових квитків в транспорті з 1 листопада.