У Києві на воду спустили артилерійський катер

У Києві для Військово-морських сил ЗС України спустили на воду малий броньований артилерійський катер проекту “Гюрза-М”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Спуск відбувався на урочистій церемонії на підприємстві “Кузня на Рибальському”.

По завершенню всіх заводських випробувань він відправиться своїм ходом до Одеси, де розпочне державні випробування за результатами яких надійде до складу ВМС ЗС України.

До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих броньованих артилерійських катерів, два з яких – "Бердянськ" та "Нікополь" були захоплені Росією 25 листопада 2018 року.

РБК-Україна писало, що група, складена з трьох кораблів НАТО, 28 березня увійшла в акваторію Чорного моря.

Зазначимо, що головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротти заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.