В Киеве на воду спустили артиллерийский катер

В Киеве для Военно-морских сил ВС Украины спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта “Гюрза-М”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Спуск происходил на торжественной церемонии на предприятии “Кузница на Рыбальском”.

По завершению всех заводских испытаний он отправится своим ходом в Одессу, где начнет государственные испытания по результатам которых поступит в состав ВМС ВС Украины.

В состав ВМС ВС Украины уже введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.

РБК-Украина писало, что группа, составленная из трех кораблей НАТО, 28 марта вошла в акваторию Черного моря.

Отметим, что главнокомандующий Объедененными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявлял, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.