У Львові через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків

Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22:00
У Львові сьогодні, 11 грудня 2018 року, через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Львівської міської ради.
Як зазначається, аварія сталася на вул. Тернопільська. Наразі ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження.
"На час проведення робіт призупинено подачу тепла до 55 будинків і подачу гарячої води до 12 будинків. Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22:00", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що подачу опалення призупинено на:
Крім того, призупинено подачу гарячої води до 12 будинків: по вул. Мишуги, 1, 3, 5, вул. Ярославенка, 41, 47, вул. Тернопільська, 2, 2а, 4, 6, 6а, вул. Угорська, 8, вул. Тіверська, 3.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зранку у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на чотирьох вулицях через аварії на мережах водопостачання.
Також повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 10 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для 18 виробників теплоенергії.