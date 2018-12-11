У Львові через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків

Ілюстративне фото (УНІАН)

Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22:00

У Львові сьогодні, 11 грудня 2018 року, через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Львівської міської ради.

Як зазначається, аварія сталася на вул. Тернопільська. Наразі ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження.

"На час проведення робіт призупинено подачу тепла до 55 будинків і подачу гарячої води до 12 будинків. Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що подачу опалення призупинено на:

вул. Мишуги, 1, 3, 5,

вул. Ярославенка, 41, 43, 45, 47,

вул. Тернопільська, 2, 2а, 4, 6, 6а, 1, 1а, 5, 7, 9, 13,

вул. Угорська, 2, 3, 5, 8, 10,

вул. Героїв Крут, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 14,

вул. Литвиненка, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,

вул. Литовська, 10, 12, 13а,

вул. Мишуги, 7, 9, 14, 28, 32,

вул. Тіверська, 3, 11б.

Крім того, призупинено подачу гарячої води до 12 будинків: по вул. Мишуги, 1, 3, 5, вул. Ярославенка, 41, 47, вул. Тернопільська, 2, 2а, 4, 6, 6а, вул. Угорська, 8, вул. Тіверська, 3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зранку у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на чотирьох вулицях через аварії на мережах водопостачання.

Також повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 10 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для 18 виробників теплоенергії.