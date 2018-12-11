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У Львові через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 14:55
У Львові через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків
Ілюстративне фото (УНІАН)

Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22:00

У Львові сьогодні, 11 грудня 2018 року, через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Львівської міської ради.

Як зазначається, аварія сталася на вул. Тернопільська. Наразі ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження.

"На час проведення робіт призупинено подачу тепла до 55 будинків і подачу гарячої води до 12 будинків. Відновити теплопостачання планують сьогодні до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що подачу опалення призупинено на:

  • вул. Мишуги, 1, 3, 5,
  • вул. Ярославенка, 41, 43, 45, 47,
  • вул. Тернопільська, 2, 2а, 4, 6, 6а, 1, 1а, 5, 7, 9, 13,
  • вул. Угорська, 2, 3, 5, 8, 10,
  • вул. Героїв Крут, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 14,
  • вул. Литвиненка, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
  • вул. Литовська, 10, 12, 13а,
  • вул. Мишуги, 7, 9, 14, 28, 32,
  • вул. Тіверська, 3, 11б.

Крім того, призупинено подачу гарячої води до 12 будинків: по вул. Мишуги, 1, 3, 5, вул. Ярославенка, 41, 47, вул. Тернопільська, 2, 2а, 4, 6, 6а, вул. Угорська, 8, вул. Тіверська, 3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зранку у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на чотирьох вулицях через аварії на мережах водопостачання.

Також повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 10 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для 18 виробників теплоенергії.

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