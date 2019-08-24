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У Києві посилили заходи безпеки на День Незалежності

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 09:21
У Києві посилили заходи безпеки на День Незалежності
Фото: Майдан Незалежності перед Ходою гідності (РБК-Україна)

У столиці очікується "Хода гідності"

У центрі Києва посилили заходи безпеки перед урочистими заходами на честь Дня незалежності. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На Хрещатику огородили місце проведення "Ходи гідності", а в окремих місцях встановлені детектори. Центр столиці місто патрулюють поліцейські і нацгвардійці.

Фото: Майдан Незалежності перед Ходою гідності (РБК-Україна)

О 9:30 на Майдані Незалежності розпочнеться "Хода гідності". Такий новий формат святкування запропонував президент України Володимир Зеленський. Крім того, сьогодні об 11:00 відбудеться "Марш захисників", який проводять ветерани, волонтери і сім'ї загиблих. Однак військова техніка задіяна не буде, на відміну від минулих років.

Як повідомили у київському метрополітені, сьогодні станція метро "Майдан незалежності" на час проведення святкових заходів буде закрита на вхід і вихід. А станція "Хрещатик" працює в звичайному режимі.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що в центрі Києва буде обмежено рух на головних вулицях.

За даними Національної поліції, під час заходів з нагоди Дня незалежності України публічну безпеку в країні забезпечуватимуть 13 тис. правоохоронців. Загалом 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів.

День Незалежності 2019: як проходить святкування У Києві на День Незалежності перекрили центральні вулиці
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