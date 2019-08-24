У Києві на День Незалежності перекрили центральні вулиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона на рух транспорту діє на вулицях Хрещатик, Володимирській, а також на Русанівці

У Києві на час святкування Дня Незалежності у період з 24 по 25 серпня будуть перекриті для руху транспорту центральні вулиці. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Заборона на рух транспорту діє на деяких ділянках вулиць Хрещатик, Володимирській, а також на Русанівці.

зокрема:

24 серпня до 18:00 на Русанівському бульварі (біля пам'ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках";

24 серпня з 08:00 до 22:00 - на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність України;

24 серпня з 07:00 до 13:00 - Русанівська набережна - Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної) - Русанівська набережна - Дніпровська набережна - (розворот біля Дніпровської набережної, 16) - Дніпровська набережна - Русанівська набережна - Русанівський бульвар - Русанівська набережна на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках";

24-25 серпня - вул. Володимирська (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення фестивалю мистецтв.

Також повідомляється, що в місцях підготовки та проведення заходів буде діяти заборона на паркування транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на День Незалежності буде змінено рух пасажирського транспорту.