У Києві учнів 120 шкіл відправили на карантин

У Києві у зв'язку із підвищенням захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції призупинено навчання у 120 навчальних закладах. Про це передає РБК-Україна із посиланням на дані Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що за інформацією Департаменту освіти і науки, освітній процес призупинено в 90 школах повністю та у 30 школах частково.

"Керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА", - підкреслив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

В цілому у столиці за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності зафіксовано на рівні 26,1% у порівнянні з попереднім тижнем. За тиждень дітей захворіло 9 130 (зростання на 35,6%), дорослих - 4640 особи (зростання на 10,8%).

"У структурі захворюваності діти становлять 66,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 46% - 4190 випадків", - розповів Поворозник.

Нагадаємо, у Чернівцях у зв'язку з грипом закрили всі школи на карантин. На навчання в школи 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі з причини захворювання на ГРВІ.