В Киеве учеников 120 школ отправили на карантин

В Киеве в связи с повышением заболеваемости учеников гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлено обучение в 120 учебных заведениях. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что по информации Департамента образования и науки, образовательный процесс приостановлен в 90 школах полностью и в 30 школах частично.

"Руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В целом в столице за 5-ю неделю 2020 года зарегистрировали 9 176 больных гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости зафиксирован на уровне 26,1% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю детей заболело 9 130 (рост на 35,6%), взрослых - 4640 человек (рост на 10,8%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 66,3%. Среди школьников заболеваемость выросла на 46% - 4190 случаев", - рассказал Поворозник.

Напомним, в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания ОРВИ.