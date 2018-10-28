У Києві з ТРЦ "Україна" евакуювали 600 осіб

Фото: ТРЦ "Україна" (з відкритих джерел)

Евакуацію провели через повідомлення про мінування

У Києві з торгово-розважального центру "Україна" евакуювали 600 осіб після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну поліцію.

Повідомляється, що близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про нібито замінування торгового центру в Шевченківському районі.

"На місці працювали поліцейські, кінологи і вибухотехніки. При огляді з приміщення евакуювали близько 600 осіб. В результаті перевірки небезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Інцидент зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. В даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 жовтня у Львові близько 800 осіб евакуювали через повідомлення про мінування вокзалу. Повідомлення про вибухівку не підтвердилася.

Відзначимо, в п'ятницю в Дніпрі закрили Амурський міст після повідомлення про мінування.